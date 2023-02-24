Нагучев рассказал, как Хаби Алонсо поменял «Байер»

Российский знаток немецкого футбола Роман Нагучев объяснил, как изменилась игра леверкузенского «Байера» с приходом на тренерский мостик знаменитого в прошлом опорника «Ливерпуля» и «Реала» Хаби Алонсо.

«Всё при нём поменялось - команда играет то в четыре, то в три защитника, игровые модели меняются по ходу одного матча. А центральные защитники стали чаще играть вперёд. Функционал некоторых игроков перестроился», - цитирует Нагучева «Чемпионат».

Комментатор привёл в пример Надима Амири, который стал выполнять больше беговой работы, и теперь более вовлечён в атаку.

«Ещё в «Байера» отличная скамейка запасных, что не мешает Алонсо менять стартовый состав», - добавил эксперт.

Напомним, что именно с «Байером» на стадии 1/8 финала Лиги Европы встретится «Ференварош» Станислава Черчесова.