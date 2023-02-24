Нагучев: «Азмуну очень подходит Бундеслига»

Российский телекомментатор и знаток Бундеслиги Роман Нагучев выразил надежду на то, что карьера форварда Сердара Азмуна ещё вернётся в прежнее русло.

«На самом деле он очень подходит Бундеслиге. Просто переезд из России в Германию никому не даётся просто. Иногда адаптация затягивается. Плюс не забывайте, Сердар – эмпатичный игрок, а на его родине в Иране сейчас непростая политическая ситуцаия и футбол мог отойти на второй план», - поделился Нагучев с «Чемпионатом».

Дело в том, что Азмун практически не играет в текущем сезоне за свой клуб в основном составе и не забивает голы. У иранца набралось 15 выходов на поле в этом сезоне во всех турнирах, но показатели далеко не бомбардирские – всего лишь три ассиста и ноль голов. Во многом карьера форварда в Германии осложняется и травмами.