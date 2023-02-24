Нагучев объяснил провальный старт сезона от «Байера»

Российский комментатор Роман Нагучев высказался о провальном начале текущего сезона в исполнении леверкузенского «Байера».

«Не туда всё пошло ещё в конце прошлого сезона – травмировался Флориан Вирц, а на их связке с Патриком Шиком и держалась игра команды. К этому всему добавились и другие травмы, а также уникальный чемпионат мира посреди сезона. В тренерском штабе просто не знали, как готовить команду к такому сезону», - рассказал Нагучев «Чемпионату».

Некоторое время в Бундеслиге «аспириновые» шли ближе к хвосту турнирной таблицы, сейчас турнирное положение в чемпионате Германии немного удалось поправить – подопечные Хаби Алонсо идут на 10-й строчке с 27 набранными очками.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы леверкузенский клуб встретится с «Ференцварошем» Станислава Черчесова.