Нагучев сомневается, что Лунёв останется в «Байере»

Российский комментатор Роман Нагучев высказался по поводу будущего российского голкипера «Байера» Андрея Лунёва. Россиянин практически не играет в составе «аспириновых», проигрывая конкуренцию и борясь с травмами.

«Сложно предлагать новый контракт, если футболист не играет. Градецки хорош, пусть и ошибается. Вообще удивительная история для голкипера. Поэтому я сомневаюсь, что Лунёв получит новый контракт. Полагаю, уже ищет новые варианты», - цитирует Нагучева «Чемпионат».

В текущем сезоне Андрей Лунёв сыграл лишь один матч за «Байер» в Бундеслиге и пропустил два гола от «Аугсбурга». Матч завершился со счётом 1:2.