Нагучев: «Байер» напоминает мне казино»

Профессиональный российский спортивный комментатор Роман Нагучев прокомментировал будущего соперника «Ференцвароша» Станислава Черчесова в Лиге Европы – леверкузенский «Байер». Сегодня прошла жеребьёвка 1/8 финала этого еврокубка.

«Байер» – команда, которая напоминает мне казино. Ты бросаешь шарик, а пока он катится, ты не можешь предположить итог. Ты сделал ставку, например, на красное, но не знаешь исхода. То же самое игра «Байера», - цитирует Нагучева «Чемпионат».

Комментатор добавил, что когда он садится комментировать встречу «Байера», сам не может представить, что в итоге ожидать.

«В этом прелесть и ДНК клуба. Болельщики сами не знают, что ждать от своей команды», - добавил Нагучев.

Вчера, напомним, «Байер» в результативной и захватывающей встрече выбил из турнира «Монако» на стадии 1/16 финала. Общий счёт по итогам двух матчей был 5:5, но в серии пенальти «фармацевты» были точнее и удачливее монегасков – 5:3.