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Хаби Алонсо — о победе над «Монако»: «Мы тренировали пенальти, поэтому я не сильно нервичал»

24 Февраля 2023 • 13:33 Комментировать
Монако
2:3
Байер Л
пенальти

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о победе над «Монако» (3:2, 5:3 — пен) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы.

По словам испанского специалиста, леверкузенцы тренировали пробитие 11-метровых ударов ещё до игры, поэтому во время послематчевой серии он не нервничал.

«Я очень доверял ребятам ещё до серии пенальти. Мы тренировали их, и тренировка прошла хорошо», — цитирует Алонсо пресс-служба УЕФА.

Кроме того, специалист отметил, что его подопечные сумели сохранить эмоциональный контроль после того, как монегаски забили второй мяч. По мнению Алонсо, этот фактор и стал ключевым в прошедшей встрече.  

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 24 февраля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Хаби Алонсо Байер
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МОНАКО БАЙЕР Л
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