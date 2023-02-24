«ПСЖ» и «Ливерпуль» поборются за французского полузащитника

Французский хавбек Куадио Коне, правами на которого владеет менхенгладбахская «Боруссия», попал в сферу интересов двух европейских топ-клубов. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Согласно сведениям источника, за 21-летнего игрока поборются французский «ПСЖ» и «Ливерпуль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Куадио в 25 миллионов евро. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 поединке, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.