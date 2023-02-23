Романо назвал новый клуб Камады

Атакующий полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада станет игроком дортмундской «Боруссии». Японец перейдёт в новый клуб грядущим летом в качестве свободного агента, пишет в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, игрок подпишет со «шмелями» контракт на пять лет.

Напомним, что Камада – один из самых ярких игроков «Айнтрахта» последних сезонов. В сезоне текущем на счету 26-летнего футболиста 13 забитых голов и пять ассистов во всех турнирах. Стоимость игрока по версии Transfermarkt – 30 млн евро.

Ранее в числе претендентов на игрока назывались «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».