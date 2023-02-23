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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» отклонил 15-миллионное предложение «Интера» по Мавропаносу

23 Февраля 2023 • 07:58 Комментировать

По сообщениям издания Bild, миланский «Интер» этой зимой сделал предложение немецкому «Штутгарту» по греческому защитнику Константиносу Мавропаносу в размере 15 миллионов евро, однако получил отказ.

Ранее уже сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Вольфсбурга» и мадридского «Атлетико».

По информации источника, клуб чемпионата Италии видел в Мавропаносе идеальную замену Милану Шкриньяру, который ближайшим летом станет игроком «ПСЖ».

Контракт Мавропаноса рассчитан до 2025 года, но вполне вероятно, что уже через полгода он может сменить клубную прописку.

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Евро-Футбол.Ру,
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