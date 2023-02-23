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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» остаётся единственной командой, которая выиграла все свои матчи в 2023 году

23 Февраля 2023 • 04:56 Комментировать
Боруссия Д
4:1
Герта
окончен

В двадцать первом туре немецкого чемпионата дортмундской «Боруссии» удалось одержать крупную победу - она обыграла со счетом 4:1 берлинскую «Герту». Удивительно, но это был уже восьмой матч кряду, который «Боруссия» выигрывает в 2023 году!

Шесть из них прошли в рамках немецкого чемпионата, и еще по матчу были выиграны в рамках Кубка Германии, а также Лиги чемпионов - там «Боруссия» отыграла еще на прошлой неделе.

«Шмели» - единственная команда во всей Европе, которая выиграла во всех проведенных в 2023 году матчах. В следующей своей игре, в рамках двадцать второго тура немецкого чемпионата, команда сыграет в выездном матче с «Хоффенхаймом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Боруссия Дортмунд
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