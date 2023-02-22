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Чемпионат Германии. Бундеслига

Геррейру намерен покинуть дортмундскую «Боруссию»

22 Февраля 2023 • 23:59 Комментировать
Хоффенхайм
...
Боруссия Д
1 4.00 X 4.30 2 1.75
25.02 17:30

Левый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру с высокой вероятностью сменит клуб в летнее трансферное окно.

Действующий контракт 29-летнего футболиста рассчитан до июня, стороны пока не договорились о продолжении сотрудничества. Как сообщает инсайдер Николо Скира, португалец склоняется к уходу из «Боруссии» – он планирует покинуть клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

Рафаэл Геррейру провёл 23 матча за «шмелей» в текущей кампании, отметившись тремя голами и восемь раз ассистировав товарищам по команде. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Рафаэл Геррейру
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