Геррейру намерен покинуть дортмундскую «Боруссию»

Левый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру с высокой вероятностью сменит клуб в летнее трансферное окно.

Действующий контракт 29-летнего футболиста рассчитан до июня, стороны пока не договорились о продолжении сотрудничества. Как сообщает инсайдер Николо Скира, португалец склоняется к уходу из «Боруссии» – он планирует покинуть клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

Рафаэл Геррейру провёл 23 матча за «шмелей» в текущей кампании, отметившись тремя голами и восемь раз ассистировав товарищам по команде. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро.