«Барселона» вряд ли подпишет Павара

Защитника Бенжамена Павара пресса сватала в «Барселону». Впрочем, вероятность переезда 26-летнего француза на «Камп Ноу» считается низкой, о чём рассказывает Mundo Deportivo.

Ранее Павар говорил о желании попробовать себя в новом проекте. Впрочем, у футболиста улучшились отношения с Юлианом Нагельсманном, поэтому он предпочитает остаться в «Баварии». В то же время «Барселона» не способна заплатить мюнхенцам запрашиваемую сумму за игрока.

В сезоне 2022/2023 Бенжамен Павар провёл за «Баварию» 28 матчей. В них француз записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.