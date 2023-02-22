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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» вряд ли подпишет Павара

22 Февраля 2023 • 12:25 Комментировать

Защитника Бенжамена Павара пресса сватала в «Барселону». Впрочем, вероятность переезда 26-летнего француза на «Камп Ноу» считается низкой, о чём рассказывает Mundo Deportivo.

Ранее Павар говорил о желании попробовать себя в новом проекте. Впрочем, у футболиста улучшились отношения с Юлианом Нагельсманном, поэтому он предпочитает остаться в «Баварии». В то же время «Барселона» не способна заплатить мюнхенцам запрашиваемую сумму за игрока.

В сезоне 2022/2023 Бенжамен Павар провёл за «Баварию» 28 матчей. В них француз записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бенжамен Павар Трансферы футбола - зима 2023
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