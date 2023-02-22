Тухель готов возглавить «Баварию» или «Реал»

Немецкий специалист Томас Тухель, который находится в статусе безработного, подыскивает себе новый клуб.

Как стало известно журналистам Bayern & Germany, 49-летний тренер готов рассмотреть предложения от двух европейских грандов. Тухелю интересна работа в мюнхенской «Баварии», а также мадридском «Реале». Ранее ходили слухи о возможном уходе итальянца Карло Анчелотти с поста наставника «королевского» клуба.

Последним местом работы Томаса был лондонский «Челси». До этого он тренировал дортмундскую «Боруссию», французский «ПСЖ», а также ряд немецких команд.