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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Наполи» интересен нападающий сборной Франции

22 Февраля 2023 • 11:17 Комментировать

Центрфорвард национальной сборной Франции и франкфуртского «Айтрахта» Рандаль Коло-Муани может перебраться в другой европейский клуб.

Как сообщает на своих страницах издание Calciomercato, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Наполи» и «ПСЖ». Трансферная стоимость Рандаля оценивается в 37 миллионов евро, а его действующее соглашение с «Айнтрахтом» рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Коло-Муани провел 20 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами (один – с пенальти) и десятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Наполи Рандаль Коло-Муани
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