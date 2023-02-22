«Наполи» интересен нападающий сборной Франции

Центрфорвард национальной сборной Франции и франкфуртского «Айтрахта» Рандаль Коло-Муани может перебраться в другой европейский клуб.

Как сообщает на своих страницах издание Calciomercato, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Наполи» и «ПСЖ». Трансферная стоимость Рандаля оценивается в 37 миллионов евро, а его действующее соглашение с «Айнтрахтом» рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Коло-Муани провел 20 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами (один – с пенальти) и десятью результативными передачами.