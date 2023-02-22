Клопп пропустил пять мячей в домашнем матче в четвёртый раз в карьере

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала». Как оказалось, команда Юргена Клоппа получила пять мячей в домашнем матче всего лишь в четвертый раз в карьере немецкого тренера.

В первый раз это случилось еще в матче «Майнца» против «Вердера», 1:6, затем в 2009-м году, когда Клопп руководил уже дортмундской «Боруссией», его команда проиграла «Баварии» 1:5, и, наконец, в 2019 году «Ливерпуль» сыграл 5:5 с «Арсеналом», о чем мы уже упоминали.

Ответный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится пятнадцатого марта в Мадриде.