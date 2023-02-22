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Чемпионат Германии. Бундеслига

Упамекано дисквалифицирован, он не сыграет с «Унионом»

22 Февраля 2023 • 02:02 Комментировать

Немецкий футбольный союз подтвердил, что защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано дисквалифицирован на одну игру из-за красной карточки, полученной в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» в прошедшую субботу.

Это означает, что француз пропустит важнейшее противостояние с берлинским «Унионом», у которого с мюнхенцами равное количество очков.

Упамекано является ключевым игроком мюнхенской «Баварии» в текущем сезоне, он сыграл во всех матчах Бундеслиги, кроме одного.

У мюнхенской «Баварии», дортмундской «Боруссии» и берлинского «Униона» в активе по 43 очка, эти три команды возглавляют таблицу чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дисквалификация Унион Берлин Дайо Упамекано
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