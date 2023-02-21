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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Азмуна: «Три клуба интересовались Сердаром»

21 Февраля 2023 • 21:07 Комментировать
Фрайбург
...
Байер Л
26.02 17:30

Агент иранского форварда «Байера» Сердара Азмуна Арманд Дурн рассказал, что его клиентом в зимнее трансферное окно интересовались три клуба из России.

«Конкретных предложений мы не получали, однако есть три российских клуба, которые интересовались Сердаром. Догадаться, что это за клубы, не сложно. Посмотрим, как Азмун будет играть до лета и как сложится его дальнейшая карьера в Леверкузене», - цитирует Дурна «РБ Спорт».

Напомним, что Азмун в текущем сезоне редко играет за свой клуб и совсем не забивает, у него есть три ассиста в 14 сыгранных матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что иранцем интересовались «Зенит», «Локомотив» и «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун Арманд Дурн Байер
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ФРАЙБУРГ БАЙЕР Л
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