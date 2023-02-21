​Азмун: «Я даже выбрал номер в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал о срыве своего трансфера в «Марсель» зимой.

«Мой переход в «Марсель» был оформлен практически на 100%. Всё отменилось в последний момент. Я даже выбрал номер в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене», - высказался Азмун, чьи слова приводятся на сайте Федерации футбола Ирана.

В России 28-летнего Сердара Азмуна знают по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Что касается «Байера», то за год с лишним иранский нападающий провёл 25 официальных матчей. В них Азмун записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров.