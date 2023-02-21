Бывший администратор «Вольфсбурга» рассказал о том, как клуб отказался от Осимхена

Нигерийский форвард Виктор Осимхен творит чудеса в итальянской Серии А, он является лучшим бомбардиром чемпионата, однако было время, когда на него не обращали внимания даже в заурядном, в общем-то, немецком «Вольфсбурге». Йорг Шмадтке, в прошлом работавший администратором клуба, рассказал о том, как Осимхен не подошел «волкам».

- Когда я пришел в клуб, он слабо бегал, и еще хромал. Руководство клуба сказало мне, что не видит в нем нападающего. И что он бесполезен. Справедливости ради надо сказать, что он и сам хотел сменить обстановку и искал такую возможность, - цитирует слова Шмадтке издание Kicker.