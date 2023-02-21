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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бывший администратор «Вольфсбурга» рассказал о том, как клуб отказался от Осимхена

21 Февраля 2023 • 07:51 Комментировать
Кёльн
...
Вольфсбург
25.02 17:30

Нигерийский форвард Виктор Осимхен творит чудеса в итальянской Серии А, он является лучшим бомбардиром чемпионата, однако было время, когда на него не обращали внимания даже в заурядном, в общем-то, немецком «Вольфсбурге». Йорг Шмадтке, в прошлом работавший администратором клуба, рассказал о том, как Осимхен не подошел «волкам».

- Когда я пришел в клуб, он слабо бегал, и еще хромал. Руководство клуба сказало мне, что не видит в нем нападающего. И что он бесполезен. Справедливости ради надо сказать, что он и сам хотел сменить обстановку и искал такую возможность, - цитирует слова Шмадтке издание Kicker. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Наполи Йорг Шмадтке Виктор Осимхен
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КЁЛЬН ВОЛЬФСБУРГ
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