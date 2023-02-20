Дауд покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона

27-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд покинет немецкую команду после текущего сезона по окончании своего трудового соглашения со «шмелями». Об этом изданию Bild заявил Себастьян Кель – спортивный директор дортмундцев.

«Мы провели открытый и честный разговор с ним на прошлой неделе и я сказал ему, что мы не будем продлевать его контракт летом», - рассказал функционер.

Дауд – игрок дортмундского клуба с 2017 года, однако в текущем сезоне он почти не выходит на поле. Всего на его счету шесть выходов на поле за «Боруссию» во всех турнирах, голевыми действиями немец не отмечался.