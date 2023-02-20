Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дауд покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона

20 Февраля 2023 • 21:27 Комментировать
Хоффенхайм
...
Боруссия Д
25.02 17:30

27-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд покинет немецкую команду после текущего сезона по окончании своего трудового соглашения со «шмелями». Об этом изданию Bild заявил Себастьян Кель – спортивный директор дортмундцев.

«Мы провели открытый и честный разговор с ним на прошлой неделе и я сказал ему, что мы не будем продлевать его контракт летом», - рассказал функционер.

Дауд – игрок дортмундского клуба с 2017 года, однако в текущем сезоне он почти не выходит на поле. Всего на его счету шесть выходов на поле за «Боруссию» во всех турнирах, голевыми действиями немец не отмечался.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Махмуд Дауд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОФФЕНХАЙМ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
21:27 · Германия. Бундеслига
Дауд покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона
18:46 · Германия. Бундеслига
Только одна команда в топ-лигах Европы выиграла все матчи в 2023 году
18:36 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» назвала сроки восстановления Адейеми
17:57 · Германия. Бундеслига
​В «Боруссии» объяснили, почему не думали о подписании Роналду
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс может перебраться в Бундеслигу
15:35 · Германия. Бундеслига
Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов
15:18 · Германия. Бундеслига
«Реал» потерял оптимизм в сделке по Беллингему
14:22 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн отменил выходной игрокам «Баварии»
13:41 · Германия. Бундеслига
Гвардиол: «Никогда не встречал такого игрока, как Нкунку»
13:35 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон: «Мы должны быть готовы к матчу с «РБ Лейпцигом»
12:55 · Германия. Бундеслига
Названы три трансферные цели «ПСЖ»
11:17 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани – одна из главных целей «ПСЖ» на грядущее лето
11:13 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на Себальоса
10:50 · Германия. Бундеслига
Тюрам остаётся на радаре у «Барселоны»
05:50 · Германия. Бундеслига
«Интер» - фаворит в гонке за услугами Маркуса Тюрама
Все новости
Рекомендуем