Только одна команда в топ-лигах Европы выиграла все матчи в 2023 году

Если взять 10 топовых лиг Европы, то в 2023 году только одна команда выиграла все свои официальные матчи. Этой командой является дортмундская «Боруссия».

В 2023 году «Боруссия» обыгрывала «Аугсбург» (4:3), «Майнц» (2:1), «Байер» (2:0), «Фрайбург» (5:1), «Бохум» (2:1), «Вердер» (2:0), «Челси» (1:0) и «Герту» (4:1). Таким образом, «шмели» выиграли 8 матчей.

Продлить успешную серию «Боруссия» постарается в субботу, 25 февраля. В этот день команда Эдина Терзича сыграет с «Хоффенхаймом» на выезде.

«Боруссия» сейчас входит в тройку лидеров Бундеслиги по очкам вместе с «Баварией» и «Унионом».