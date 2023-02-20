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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» назвала сроки восстановления Адейеми

20 Февраля 2023 • 18:36 Комментировать

В воскресенье дортмундская «Боруссия» проводила матч чемпионата Германии против «Герты». По ходу игры травму получил нападающий Карим Адейеми.

Как сообщает пресс-служба «Боруссии», у Адейеми был выявлен разрыв мышечного волокна. На восстановление Кариму понадобится около трёх недель.

Таким образом, Карим Адейеми пропустит ближайшие матчи, в частности ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». В первой игре «Боруссия» победила на своём поле со счётом 1:0 как раз благодаря голу Адейеми. Этот гол признавался лучшим по итогам прошлой недели в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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