«Боруссия» назвала сроки восстановления Адейеми

В воскресенье дортмундская «Боруссия» проводила матч чемпионата Германии против «Герты». По ходу игры травму получил нападающий Карим Адейеми.

Как сообщает пресс-служба «Боруссии», у Адейеми был выявлен разрыв мышечного волокна. На восстановление Кариму понадобится около трёх недель.

Таким образом, Карим Адейеми пропустит ближайшие матчи, в частности ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». В первой игре «Боруссия» победила на своём поле со счётом 1:0 как раз благодаря голу Адейеми. Этот гол признавался лучшим по итогам прошлой недели в Лиге чемпионов.