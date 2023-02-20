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​В «Боруссии» объяснили, почему не думали о подписании Роналду

20 Февраля 2023 • 17:57 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» входила в число клубов, с которыми в прошлом году связывали Криштиану Роналду. Впрочем, «шмели» не рассматривали вариант с подписанием звёздного португальца. Комментарий на этот счёт дал управляющий директор «Боруссии» Карстен Крамер.

«Ценность «Боруссии» не зависит от числа подписчиков в социальных сетях. Мы футбольный клуб, это главное. У нас могут быть хорошие маркетинговые идеи, но если мы проиграем «Фрайбургу» 0:3, они не сработают. Даже при самой лучшей презентации бренда самым главным является конечный продукт», - сказал Крамер Kicker.

Напомним, что в конце декабря Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Боруссия Дортмунд Карстен Крамер
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