Названы три трансферные цели «ПСЖ»

Три французских игрока, которые выступают в немецкой Бундеслиге, могут вернуться на родину. По сообщениям журналистов Lequipe, «ПСЖ» хочет усилиться Маркусом Тюрамом и Ману Коне из гладбахской «Боруссии», а также Рандалем Коло-Муани, принадлежащим франкфуртскому «Айнтрахту».

Переход Рандаля считается самым затратным. Его подписание может обойтись парижанам в 80-100 миллионов евро. Сделка по Коне оценивается в 25-35 миллионов. Что касается Тюрама, то он может перейти в «ПСЖ» бесплатно, поскольку его контракт с «Боруссией» истекает грядущим летом.

В минувший уик-энд парижский гранд прервал серию из трех поражений. Подопечные Кристофа Галтье победили «Лилль» (4:3).