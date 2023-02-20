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Чемпионат Германии. Бундеслига

Названы три трансферные цели «ПСЖ»

20 Февраля 2023 • 12:55 Комментировать

Три французских игрока, которые выступают в немецкой Бундеслиге, могут вернуться на родину. По сообщениям журналистов Lequipe, «ПСЖ» хочет усилиться Маркусом Тюрамом и Ману Коне из гладбахской «Боруссии», а также Рандалем Коло-Муани, принадлежащим франкфуртскому «Айнтрахту».

Переход Рандаля считается самым затратным. Его подписание может обойтись парижанам в 80-100 миллионов евро. Сделка по Коне оценивается в 25-35 миллионов. Что касается Тюрама, то он может перейти в «ПСЖ» бесплатно, поскольку его контракт с «Боруссией» истекает грядущим летом.

В минувший уик-энд парижский гранд прервал серию из трех поражений. Подопечные Кристофа Галтье победили «Лилль» (4:3).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани Ману Коне
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