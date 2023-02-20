«Шальке» - первая команда в истории Бундеслиги, которая сыграла четыре матча кряду 0:0

В 21-м туре немецкого чемпионата Бундеслиги аутсайдер чемпионата «Шальке» сумел отобрать очки у берлинского «Униона», сыграв с тем по нулям - 0:0. Как оказалось, это был уже четвертый матч кряду для «Шальке», в котором команда играет 0:0.

Серия началась 29 января в матче с «Кёльном», затем то же самое произошло в игре с менхенгладбахской «Боруссией», это было четвертого февраля. Через шесть дней «Шальке» сыграл по нулям с «Вольфсбургом», а сейчас - с «Унионом». В следующем туре гельзенкирхенскому клубу предстоит сыграть со «Штутгартом», это случилось 25 февраля.