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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» - первая команда в истории Бундеслиги, которая сыграла четыре матча кряду 0:0

20 Февраля 2023 • 04:00 Комментировать
Унион Берлин
0:0
Шальке 04
окончен
В 21-м туре немецкого чемпионата Бундеслиги аутсайдер чемпионата «Шальке» сумел отобрать очки у берлинского «Униона», сыграв с тем по нулям - 0:0. Как оказалось, это был уже четвертый матч кряду для «Шальке», в котором команда играет 0:0.
 
Серия началась 29 января в матче с «Кёльном», затем то же самое произошло в игре с менхенгладбахской «Боруссией», это было четвертого февраля. Через шесть дней «Шальке» сыграл по нулям с «Вольфсбургом», а сейчас - с «Унионом». В следующем туре гельзенкирхенскому клубу предстоит сыграть со «Штутгартом», это случилось 25 февраля.
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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Унион Берлин
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