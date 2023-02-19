Беллингем установил очередной рекорд Бундеслиги

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем продолжает переписывать рекорды.

В сегодняшнем матче чемпионата Германии против берлинской «Герты» (4:1) английский хавбек появился на замену на 65-й минуте. Как отмечает издание 90min, Беллингем отпраздновал свою 50-ю победу в составе «Боруссии» в рамках Бундеслиги, став самым молодым в истории игроком (19 лет и 235 дней), достигшим этой отметки.

На счету Джуда Беллингема десять забитых мячей и шесть голевых передач в 29 поединках за дортмундцев в нынешнем сезоне. Контракт вундеркинда со «шмелями» рассчитан до лета 2025 года.