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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем установил очередной рекорд Бундеслиги

19 Февраля 2023 • 23:43 Комментировать
Боруссия Д
4:1
Герта
окончен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем продолжает переписывать рекорды.

В сегодняшнем матче чемпионата Германии против берлинской «Герты» (4:1) английский хавбек появился на замену на 65-й минуте. Как отмечает издание 90min, Беллингем отпраздновал свою 50-ю победу в составе «Боруссии» в рамках Бундеслиги, став самым молодым в истории игроком (19 лет и 235 дней), достигшим этой отметки.

На счету Джуда Беллингема десять забитых мячей и шесть голевых передач в 29 поединках за дортмундцев в нынешнем сезоне. Контракт вундеркинда со «шмелями» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Бундеслига Джуд Беллингем
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