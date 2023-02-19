Ройс: «Никто не ожидал такой интриги в борьбе за первое место»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился мыслями о положении дел в Бундеслиге.

Обыграв берлинскую «Герту» (4:1), «шмели» сравнялись с мюнхенской «Баварией» и берлинским «Унионом» – все три коллектива имеют в своём активе по 43 очка после 21 тура чемпионата Германии.

«До зимнего перерыва никто не ожидал, что в верхней части таблицы будет такая интрига. Мы участвуем в гонке, которая продолжается. Надеюсь, мы сможем удержаться на победой волне – посмотрим, к чему это приведёт», – заявил 33-летний футболист.

Сегодняшняя победа стала для дортмундцев шестой кряду в рамках Бундеслиги.