«Боруссия» Дортмунд разгромила «Герту» и стала третьим лидером Бундеслиги

В 21-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд играла против «Герты» из зоны вылета. Гости в два раза чаще били по воротам, но всё равно были разгромлены. Карим Адейеми подправил пяткой полёт мяча после удара Марко Ройса. Спустя пять минут Адейеми прорвался к воротам и прострелил на дальнюю штангу, где Дониэлл Мален удвоил счет.
Только начался второй тайм, и Люка Тусар в касание плотно зарядил в цель. Третий гол гостям забил Марко Ройс - со штрафного в ближнюю девятку. На 90-й минуте Юлиан Брандт реализовал выход один на один - 4:1.
«Боруссия» вместе с «Баварией» и «Унионом» лидирует в чемпионате Германии.
Протокол игры
|(1:0) Адейеми Карим27'
|(2:0) Мален Дониэлл32'
|47'Тусар Люка (2:1)
|(3:1) Ройс Марко76'
|(4:1) Брандт Юлиан90'
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан• 59'Брандт Юлиан•Эзкан Салих65' (Беллингем Джуд (65') •Джан Эмре•Ройс Марко87' (Зюле Никлас (87') •Адейеми Карим35' (Байно-Гиттенс Джейми (35') •Мален Дониэлл66' (Аллер Себастьян (66')
Кристенсен Оливер•Уремович Филип68' (Бутьюс Жан-Поль (68') •Кемпф Марк-Оливер•Дордой Мартон•Рихтер Марко•Платтенхардт Марвин•Тусар Люка•Джигерджи Толга 58'79' (Боатенг Кевин-Принс (79') •Сердар Суат68' (Шерхант Дерри (68') •Нганкам Жессик68' (Лукебакио Доди (68') •Нидерлехнер Флориан68' (Рохель Агустин (68') 75'
19 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Бан пользователя