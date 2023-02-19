«Боруссия» Дортмунд разгромила «Герту» и стала третьим лидером Бундеслиги

В 21-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд играла против «Герты» из зоны вылета. Гости в два раза чаще били по воротам, но всё равно были разгромлены. Карим Адейеми подправил пяткой полёт мяча после удара Марко Ройса. Спустя пять минут Адейеми прорвался к воротам и прострелил на дальнюю штангу, где Дониэлл Мален удвоил счет.

Только начался второй тайм, и Люка Тусар в касание плотно зарядил в цель. Третий гол гостям забил Марко Ройс - со штрафного в ближнюю девятку. На 90-й минуте Юлиан Брандт реализовал выход один на один - 4:1.

«Боруссия» вместе с «Баварией» и «Унионом» лидирует в чемпионате Германии.