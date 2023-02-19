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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Герту» и стала третьим лидером Бундеслиги

19 Февраля 2023 • 21:32 Комментировать
Боруссия Д
4:1
Герта
окончен

В 21-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд играла против «Герты» из зоны вылета. Гости  в два раза чаще били по воротам, но всё равно были разгромлены. Карим Адейеми подправил пяткой полёт мяча после удара Марко Ройса. Спустя пять минут Адейеми прорвался к воротам и прострелил на дальнюю штангу, где Дониэлл Мален удвоил счет.

Только начался второй тайм, и Люка Тусар в касание плотно зарядил в цель. Третий гол гостям забил Марко Ройс - со штрафного в ближнюю девятку.  На 90-й минуте Юлиан Брандт реализовал выход один на один - 4:1.

«Боруссия» вместе с «Баварией» и «Унионом» лидирует в чемпионате Германии.

Протокол игры  
Боруссия Д4:1Герта
(1:0) Адейеми Карим27'  
(2:0) Мален Дониэлл32'  
  47'Тусар Люка (2:1)
(3:1) Ройс Марко76'  
(4:1) Брандт Юлиан90'  
Кобель ГрегорВольф МариусХуммельс МатсШлоттербек НикоРюэрсон Юлиан  59'Брандт ЮлианЭзкан Салих 65' (Беллингем Джуд ( 65') Джан ЭмреРойс Марко 87' (Зюле Никлас ( 87') Адейеми Карим 35' (Байно-Гиттенс Джейми ( 35') Мален Дониэлл 66' (Аллер Себастьян ( 66')
Запасные: Мёнье ТомаМорей МатеуРейна ДжованниГеррейру РафаэлМайер Александер IIДауд Махмуд
Кристенсен ОливерУремович Филип 68' (Бутьюс Жан-Поль ( 68') Кемпф Марк-ОливерДордой МартонРихтер МаркоПлаттенхардт МарвинТусар ЛюкаДжигерджи Толга  58' 79' (Боатенг Кевин-Принс ( 79') Сердар Суат 68' (Шерхант Дерри ( 68') Нганкам Жессик 68' (Лукебакио Доди ( 68') Нидерлехнер Флориан 68' (Рохель Агустин ( 68'  75')
Запасные: Миттельштедт МаксимилианЭрнст ТьяркКенни ДжонджоШуньич Иван
19 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Боруссия Дортмунд
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