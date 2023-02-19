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Чемпионат Германии. Бундеслига

Директор «Боруссии» М прокомментировал будущее Тюрама, на которого претендуют топ-клубы

19 Февраля 2023 • 21:17 Комментировать
Майнц
...
Боруссия М
24.02 22:30

В мёнхенгладбахской «Боруссии» готовы к скорому расставанию с нападающим Маркусом Тюрамом.

Срок контракта 25-летнего француза истекает по окончании сезона. Интерес к нему проявляют «Челси», «Барселона» и миланский «Интер».

«Мы должны признать, что на него есть спрос среди крупных клубов, и он вполне может туда уйти. Не буду скрывать разочарование от того факта, что игроки покидают наш клуб бесплатно», – цитирует издание Sport1 директора гладбахцев Роланда Виркуса.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Маркуса Тюрама в 32 млн евро. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги форвард отметился 11 голами в 20 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Барселона Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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МАЙНЦ БОРУССИЯ М
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