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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» первым в истории Бундеслиги завершил 4 матча подряд со счётом 0:0

19 Февраля 2023 • 19:39 Комментировать
Унион Берлин
0:0
Шальке 04
окончен

В воскресенье «Шальке» добился ничьей в гостях у «Униона» - 0:0. Для команды из Гельзенкирхена это положительный результат, ведь берлинцы идут в верхней части турнирной таблицы.

Как сообщает Spiegel, «Шальке» стал первым клубом в истории Бундеслиги, который завершил 4 матча подряд со счётом 0:0.

Ранее «Шальке» сыграл вничью со счётом 0:0 с «Кёльном» (29 января), мёнхенгладбахской «Боруссией» (4 февраля) и «Вольфсбургом» (10 февраля).

На текущий момент «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. Следующий матч гельзенкирхенцы проведут 25 февраля – против «Штутгарта».

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04
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