«Шальке» первым в истории Бундеслиги завершил 4 матча подряд со счётом 0:0

В воскресенье «Шальке» добился ничьей в гостях у «Униона» - 0:0. Для команды из Гельзенкирхена это положительный результат, ведь берлинцы идут в верхней части турнирной таблицы.

Как сообщает Spiegel, «Шальке» стал первым клубом в истории Бундеслиги, который завершил 4 матча подряд со счётом 0:0.

Ранее «Шальке» сыграл вничью со счётом 0:0 с «Кёльном» (29 января), мёнхенгладбахской «Боруссией» (4 февраля) и «Вольфсбургом» (10 февраля).

На текущий момент «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. Следующий матч гельзенкирхенцы проведут 25 февраля – против «Штутгарта».