«Унион» впервые за 3 месяца не смог победить, оставив нетронутыми ворота «Шальке»

В 21-м туре чемпионата Германии потенциальный лидер, «Унион», играл против худшей команды соревнований, «Шальке». Несмотря на громадную разницу в турнирной таблице, соперники выглядели более-менее ровно. Гости даже чаще били по воротам, но счет так и не изменился - 0:0. Для столичной команды это первая потеря очков в официальных и товарищеских матчах с середины ноября.

«Унион» настиг «Баварию» на первом месте, «кобальтовые» после четвертой ничьей подряд остаются на дне таблицы.