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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» впервые за 3 месяца не смог победить, оставив нетронутыми ворота «Шальке»

19 Февраля 2023 • 19:26 Комментировать
Унион Берлин
0:0
Шальке 04
окончен

В 21-м туре чемпионата Германии потенциальный лидер, «Унион», играл против худшей команды соревнований, «Шальке». Несмотря на громадную разницу в турнирной таблице, соперники выглядели более-менее ровно. Гости даже чаще били по воротам, но счет так и не изменился - 0:0. Для столичной команды это первая потеря очков в официальных и товарищеских матчах с середины ноября.

«Унион» настиг «Баварию» на первом месте, «кобальтовые» после четвертой ничьей подряд остаются на дне таблицы.

Протокол игры  
Унион Берлин0:0Шальке 04
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинБаумгартль ТимоТриммель КристоферГисельман Нико  55' 81' (Руссийон Жером ( 81') Лайдуни Аисса 66' (Зегуйн Пауль ( 66') Хедира РаниХаберер Яник 81' (Торсби Мортен ( 81') Бехренс Кевин  32' 66' (Сибачо Жордан ( 66') Михель Свен 58' (Бекер Шеральдо ( 58')
Запасные: Еккель ПаульЛевелинг ДжеймиЮранович ЙосипГрилль Леннарт
Ферманн РальфБруннер Седрик 90' (Айдин Мехмет ( 90') Ёсида МаяДженц Мориц  22'Уронен Йере 36' (Оуведжан Томас ( 36') Крал АлексКраусс ТомДрекслер ДоминикСаласар Родриго 79' (Караман Кенан ( 79') Бюльтер МариусФрай Микаэль 79' (Теродде Симон ( 79')
Запасные: Матричани ХеннингКаминьски МарцинТауэр НикласБаланта ЭдерШволов АлександерГраймль Лео
19 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Шальке 04 Унион Берлин
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