«Унион» впервые за 3 месяца не смог победить, оставив нетронутыми ворота «Шальке»

В 21-м туре чемпионата Германии потенциальный лидер, «Унион», играл против худшей команды соревнований, «Шальке». Несмотря на громадную разницу в турнирной таблице, соперники выглядели более-менее ровно. Гости даже чаще били по воротам, но счет так и не изменился - 0:0. Для столичной команды это первая потеря очков в официальных и товарищеских матчах с середины ноября.
«Унион» настиг «Баварию» на первом месте, «кобальтовые» после четвертой ничьей подряд остаются на дне таблицы.
Протокол игры
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Баумгартль Тимо•Триммель Кристофер•Гисельман Нико 55'81' (Руссийон Жером (81') •Лайдуни Аисса66' (Зегуйн Пауль (66') •Хедира Рани•Хаберер Яник81' (Торсби Мортен (81') •Бехренс Кевин 32'66' (Сибачо Жордан (66') •Михель Свен58' (Бекер Шеральдо (58')
Ферманн Ральф•Бруннер Седрик90' (Айдин Мехмет (90') •Ёсида Мая•Дженц Мориц• 22'Уронен Йере36' (Оуведжан Томас (36') •Крал Алекс•Краусс Том•Дрекслер Доминик•Саласар Родриго79' (Караман Кенан (79') •Бюльтер Мариус•Фрай Микаэль79' (Теродде Симон (79')
19 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Бан пользователя