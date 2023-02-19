Киммих считает, что «Бавария» незаслуженно проиграла «Боруссии»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» в поединке 21-го тура немецкой Бундеслиги.

«Мы имели шансы на успех, хоть и играли весь матч в меньшинстве. Мы незаслуженно уезжаем домой с нулем очков. «Бавария» хорошо играла, это был равный матч», - передает слова полузащитника пресс-служба мюнхенского топ-клуба.

«Бавария» играла вдесятером с восьмой минуты первого тайма, когда красную карточку схлопотал защитник Дайо Упамекано.

После этого поражения «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. Что касается «Боруссии», то гладбахский клуб располагается на восьмой строчке.