Нагельсманн назвал причину поражения «Баварии»

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с представителями СМИ после поединка 21-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» (2:3).

«Причина нашего поражения – красная карточка. Раннее удаление сильно усложнило нашу задачу. К тому же сказался недавний матч в Париже. Нам не хватило сил во встрече с «Боруссией», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

Напомним, что «Бавария» играла вдесятером с восьмой минуты первого тайма. Красную карточку получил защитник Дайо Упамекано.

После 21-го тура мюнхенский гранд продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» благодаря победе поднялась на восьмую позицию.