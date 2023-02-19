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Чемпионат Германии. Бундеслига

Соса: «С переездом в Леверкузен ничего не получилось и всё на этом»

19 Февраля 2023 • 01:58 Комментировать

Бронзовый призёр чемпионата мира в составе национальной сборной Хорватии и защитник немецкого «Штутгарта» Борна Соса прокомментировал несостоявшийся переход в леверкузенский «Байер».

«Каждый игрок ставит перед собой цели карьеры, и я хочу, по возможности, играть в европейской команде. Но с переездом в Леверкузен ничего не получилось и всё на этом. Мне очень комфортно в «Штутгарте», я здесь уже почти пять лет. Я хочу помочь в достижении наших целей. То, что я остался в Штутгарте, не проблема для меня», - приводит слова Сосы Bild.

В данный момент команда Сосы располагается на 14 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

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Борна Соса Байер Штутгарт
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