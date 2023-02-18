«РБ Лейпциг» без проблем разобрался с «Вольфсбургом»

После двух неважных матчей «РБ Лейпциг» выпал из топ-4 чемпионата Германии и сегодня пытался вернуться в квартет лучших по итогам матча 21-го тура с почти соседями из «Вольфсбурга». Команда из Лейпцига выглядела намного лучше и повела на 14-й минуте после удара Эмиля Форсберга. Лишь на 85-й минуте были сняты все вопросы по поводу победителя с ударом Конрада Лаймера. Перед финальным свистком Домининк Собослаи расстрелял ворота, замкнув прострел с фланга - 3:0.

«РБ Лейпциг» всё равно остается пятым, соперник идет седьмым.