«РБ Лейпциг» без проблем разобрался с «Вольфсбургом»

После двух неважных матчей «РБ Лейпциг» выпал из топ-4 чемпионата Германии и сегодня пытался вернуться в квартет лучших по итогам матча 21-го тура с почти соседями из «Вольфсбурга». Команда из Лейпцига выглядела намного лучше и повела на 14-й минуте после удара Эмиля Форсберга. Лишь на 85-й минуте были сняты все вопросы по поводу победителя с ударом Конрада Лаймера. Перед финальным свистком Домининк Собослаи расстрелял ворота, замкнув прострел с фланга - 3:0.
«РБ Лейпциг» всё равно остается пятым, соперник идет седьмым.
Протокол игры
|14'Форсберг Эмиль (0:1)
|85'Лаймер Конрад (0:2)
|90'Собослаи Доминик (0:3)
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Борнаув Себастьян• 90'Ван де Вен Микки•Отавио Пауло46' (Лакруа Максанс (46') •Арнольд Максимилиан•Герхардт Янник•Вальдшмидт Лука46' (Мармуш Омар (46') •Нмеча Феликс74' (Амброс Лукас (74') •Виммер Патрик59' (Нмеча Лукас (59') •Винд Йонас59' (Сванберг Маттиас (59')
Бласвих Янис•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Раум Давид 65'88' (Кампль Кевин (88') •Айдара Амаду88' (Хальстенберг Марсель (88') •Шлагер Ксавер•Собослаи Доминик•Форсберг Эмиль75' (Лаймер Конрад (75') •Вернер Тимо75' (Поульсен Юссуф (75') •Андре Силва69' (Нкунку Кристофер (69')
18 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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