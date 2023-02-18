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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» без проблем разобрался с «Вольфсбургом»

18 Февраля 2023 • 19:31 Комментировать
Вольфсбург
0:3
РБ Лейпциг
окончен

После двух неважных матчей «РБ Лейпциг» выпал из топ-4 чемпионата Германии и сегодня пытался вернуться в квартет лучших по итогам матча 21-го тура с почти соседями из «Вольфсбурга». Команда из Лейпцига выглядела намного лучше и повела на 14-й минуте после удара Эмиля Форсберга. Лишь на 85-й минуте были сняты все вопросы по поводу победителя с ударом Конрада Лаймера. Перед финальным свистком Домининк Собослаи расстрелял ворота, замкнув прострел с фланга - 3:0.

«РБ Лейпциг» всё равно остается пятым, соперник идет седьмым.

Протокол игры  
Вольфсбург0:3РБ Лейпциг
  14'Форсберг Эмиль (0:1)
  85'Лаймер Конрад (0:2)
  90'Собослаи Доминик (0:3)
Кастельс КоэнБаку РидлеБорнаув Себастьян  90'Ван де Вен МиккиОтавио Пауло 46' (Лакруа Максанс ( 46') Арнольд МаксимилианГерхардт ЯнникВальдшмидт Лука 46' (Мармуш Омар ( 46') Нмеча Феликс 74' (Амброс Лукас ( 74') Виммер Патрик 59' (Нмеча Лукас ( 59') Винд Йонас 59' (Сванберг Маттиас ( 59')
Запасные: Паредес КевинПерван ПаваоФишер КилианФранич БартолГилавоги Жошуа
Бласвих ЯнисКлостерманн ЛукасОрбан ВиллиГвардиол ЙошкоРаум Давид  65' 88' (Кампль Кевин ( 88') Айдара Амаду 88' (Хальстенберг Марсель ( 88') Шлагер КсаверСобослаи ДоминикФорсберг Эмиль 75' (Лаймер Конрад ( 75') Вернер Тимо 75' (Поульсен Юссуф ( 75') Андре Силва 69' (Нкунку Кристофер ( 69')
Запасные: Кларк КейденНюланд ЭрьянХенрихс БенджаминСимакан Мохамед
18 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург РБ Лейпциг
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