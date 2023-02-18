Мюллер догнал Кана по играм за «Баварию» в Бундеслиге

В субботу вечером «Бавария» проводит гостевой матч чемпионата Германии против мёнхенгладбахской «Боруссии». Для Томаса Мюллера это 429-я игра за мюнхенцев в Бундеслиге. Теперь Мюллер вместе с Оливером Каном располагается на второй строчке в списке игроков «Баварии» с наибольшим количеством матчей за клуб в Бундеслиги. На вершине остаётся Йозеф Майер, за плечами которого 473 матча.

Следить за матчем немецкого чемпионата между мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Баварией» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В 22 предыдущих матчах сезона 2022/2023 Томас Мюллер забил пять голов и отдал восемь голевых передач.