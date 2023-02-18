Павар доволен новой ролью в «Баварии»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар регулярно становится героем трансферных слухов. Оно и понятно – действующий контракт игрока рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

По данным немецкого Sky, Павар доволен своей новой ролью «Баварии». Речь идёт об игре не позиции центрального защитника.

Отмечается, что Бенжамен Павар будет готов остаться в «Баварии», если он будет получать регулярное игровое время. В мюнхенском клубе, в свою очередь, хотят сохранить 26-летнего француза в своих рядах на ближайшие сезоны.

Бенжамен Павар играет за «Барселону» с лета 2019 года после перехода из «Штутгарта».