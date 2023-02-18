Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нюбель высказался о трансфере Зоммера в «Баварию»

18 Февраля 2023 • 08:23 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», поделился мнением о конкуренции с Мануэлем Нойером и Яном Зоммером.

«Было понятно, что «Бавария» подпишет нового вратаря. За такой клуб всегда будут играть лучшие голкиперы, поэтому трансфер Зоммера вполне ожидаем. Готов ли я к конкуренции? Пока не могу ответить, ведь все мои мысли сосредоточены на «Монако», - передает слова Нюбеля Sport1.

В текущем сезоне чемпионата Франции 26-летний голкипер поучаствовал в 23 поединках, в которых пропустил 30 мячей. В восьми матчах Александр сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Александр Нюбель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.02.23 в 17:30
Штутгарт Штутгарт
Кёльн Кёльн
2.41 3.60 2.90
Видео
18.02.23 в 17:30
Боруссия М Боруссия М
Бавария Бавария
4.90 4.90 1.58
Видео
18.02.23 в 17:30
Бохум Бохум
Фрайбург Фрайбург
3.35 3.75 2.11
Видео
18.02.23 в 17:30
Вольфсбург Вольфсбург
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3.15 3.75 2.20
Видео
18.02.23 в 20:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Вердер Вердер
1.88 4.00 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
09:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер выбрал новый клуб для Беллингема
08:23 · Германия. Бундеслига
Нюбель высказался о трансфере Зоммера в «Баварию»
01:09 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» по-прежнему не может победить с октября
00:25 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» вырвал победу над «Хоффенхаймом», забив по правилам с третьей попытки
17 Февраля
23:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 18 февраля 2023
22:06 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мане набрал отличную форму, скоро он сможет сыграть»
21:54 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» отправит в Турцию деньги от продаж новой формы
21:41 · Германия. Бундеслига
Коман не сыграет в ближайшем матче «Баварии»
20:50 · Германия. Бундеслига
Мазрауи вернётся на поле в ближайшее время
17:04 · Германия. Бундеслига
Шалимов: Когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование
16:15 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мы подумаем, кем можно заменить Павара в ответном матче с «ПСЖ»
15:47 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мбаппе сказал, что навредит нам, если его команда будет играть в атаку»
15:39 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Коман под сомнением на завтрашний матч»
14:59 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о неудачной серии «Баварии» против «Боруссии» Мёнхенгладбах: «Не вижу чёткой причины»
11:46 · Германия. Бундеслига
Киммих и Упамекано не тренировались вчера с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем