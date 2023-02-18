«Хоффенхайм» по-прежнему не может победить с октября

Кошмарный сезон «Хоффенхайма» продолжается – удивительно как этот клуб до сих пор не упал в зону вылета Бундеслиги и держится на 13-м месте.

Напомним, сегодня эта команда вновь проиграла в чемпионате Германии, на этот раз – «Аугсбургу» - 0:1. Теперь «деревенские» не могут победить 11 официальных матчей подряд во всех турнирах. Последнюю победу на данный момент клуб одерживал 18 октября прошлого года – это был матч Кубка Германии против ещё более кризисного «Шальке» - 5:1.

В следующем туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» дома принимает дортмундскую «Боруссию» и, кажется, этот матч тоже не сулит «бело-синим» ничего хорошего.