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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» по-прежнему не может победить с октября

18 Февраля 2023 • 01:09 Комментировать
Хоффенхайм
...
Боруссия Д
25.02 17:30

Кошмарный сезон «Хоффенхайма» продолжается – удивительно как этот клуб до сих пор не упал в зону вылета Бундеслиги и держится на 13-м месте.

Напомним, сегодня эта команда вновь проиграла в чемпионате Германии, на этот раз – «Аугсбургу» - 0:1. Теперь «деревенские» не могут победить 11 официальных матчей подряд во всех турнирах. Последнюю победу на данный момент клуб одерживал 18 октября прошлого года – это был матч Кубка Германии против ещё более кризисного «Шальке» - 5:1.

В следующем туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» дома принимает дортмундскую «Боруссию» и, кажется, этот матч тоже не сулит «бело-синим» ничего хорошего.

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Хоффенхайм
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ХОФФЕНХАЙМ БОРУССИЯ Д
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