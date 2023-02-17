Дортмундская «Боруссия» отправит в Турцию деньги от продаж новой формы

Дортмундская «Боруссия» отправит все средства от продаж новой формы пострадавшим в землетрясениях в Турции. Об этом сообщает официальный сайт «шмелей».

Новый комплект формы выполнен в полностью черном цвете. 19 февраля дортмундцы сыграют в нём матч Бундеслиги против «Герты». Приобрести форму можно будет на специальном аукционе.

Напомним, что 6 февраля юго-восток Турции пережил сильные подземные толчки, самые мощные доходили до 7,8 балла по шкале Рихтера. Особенно сильно от стихийного бедствия пострадали города Хатай, Газиантеп, Малатья, Кахраманмараш, Османие и Адыяман. Погибло в результате бедствия только официально 40 тыс. человек.