«Бавария» нашла усиление в Серии А

Перспективный защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини может сменить итальянский чемпионат на немецкую Бундеслигу. Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

В трансфере 19-летнего исполнителя заинтересована мюнхенская «Бавария». В свою очередь «Аталанта» хочет сохранить футболиста и намерена предложить ему новое трудовое соглашение. При этом клуб не станет удерживать Джорджо силой и готов продать его, если получит хорошее предложение.

В нынешнем розыгрыше Серии А защитник провел 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил пять желтых карточек.