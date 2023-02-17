Тренер «Боруссии»: «Мы не может считаться фаворитами в матче с «Баварией»

Наставник менхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке высказался о предстоящем поединке против мюнхенской «Баварии» в чемпионате Германии.

«Боруссия» не может считаться фаворитом этого матча. Наш соперник несколько дней назад сыграл на ноль с «ПСЖ», у которого в атаке Неймар, Месси и Мбаппе. Однако в прошлом мы уже доказывали, что способны набирать очки в матчах с такими соперниками, как «Бавария», - передает слова тренера Bayern & Germany.

Матч между «Боруссией» и «Баварией» состоится в субботу, 18 февраля. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени.