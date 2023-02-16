Беллингем: «Гол Адейеми - это чистая скорость»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» переиграла с минимальным счетом лондонский «Челси», единственный мяч встречи забил в первой половине второго тайма нападающий Карим Адейеми.

Его гол прокомментировал капитан дортмундского клуба - Джуд Беллингем. Он восторгается скоростью Адейеми, который в одиночку, без помощи партнеров, убежал со своей половины поля в быструю сольную контратаку.

- Скорость. Чистая скорость. Мы знаем это, когда он получает мяч. Мало кто его остановит в такие моменты. У него были сложности, но сейчас дела все лучше и лучше, - цитирует слова Беллингема BT Sport.