В услугах Мавропаноса заинтересован «Вольфсбург»

По информации издания WAZ, «Вольфсбург» заинтересован в бывшем защитнике «Арсенала», «Нюрнберга», а ныне игроке «Штутгарта» Константиносе Мавропаносе.

По информации источника, Мавропанос и сам хочет сделать следующий шаг в своей карьере, перейдя в «Вольфсбург» на три года. В контракте 25-летнего футболиста, срок действия которого истекает в 2025 году, нет пункта об освобождении. Сообщается, что стоимость трансфера может составить около 15 миллионов евро.

Несмотря на всё вышесказанное, уточняется, что мадридский «Атлетико» и миланский «Интер» также проявляли интерес к греческому спортсмену.