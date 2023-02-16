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Чемпионат Германии. Бундеслига

Юристы обсуждают увольнение Бобича из «Герты»

16 Февраля 2023 • 00:49 Комментировать

Как сообщает издание Bild, увольнение Фреди Бобича из берлинской «Герты» обсуждается юристами, что связано с обвинением клуба в расторжении трудового договора без предварительного уведомления и выплате меньшей суммы денег, чем по контракту.

Бобич был уволен в январе нынешнего года спустя два часа после поражения его команды в дерби «Униону» (0:2). Увольнение случилось быстро, но не стало большим шоком, поскольку клубу пришлось выпустить заявление после серии неудовлетворительных результатов и, как следствие, опасностью нахождения в зоне вылета.

В данный момент «Герта» находится на 16 месте в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Фреди Бобич
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