Юристы обсуждают увольнение Бобича из «Герты»

Как сообщает издание Bild, увольнение Фреди Бобича из берлинской «Герты» обсуждается юристами, что связано с обвинением клуба в расторжении трудового договора без предварительного уведомления и выплате меньшей суммы денег, чем по контракту.

Бобич был уволен в январе нынешнего года спустя два часа после поражения его команды в дерби «Униону» (0:2). Увольнение случилось быстро, но не стало большим шоком, поскольку клубу пришлось выпустить заявление после серии неудовлетворительных результатов и, как следствие, опасностью нахождения в зоне вылета.

В данный момент «Герта» находится на 16 месте в Бундеслиге.