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Чемпионат Германии. Бундеслига

Аарон Мартин покинет «Майнц» в конце сезона

15 Февраля 2023 • 14:38 Комментировать
Байер Л
...
Майнц
19.02 21:30

Левый защитник «Майнца» Аарон Мартин покинет свою команду в конце сезона на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец дал окончательный отказ продлевать свой контракт с немецким клубом.

Если верить источнику, в конце сезона Мартина постараются приобрести некоторые клубы из Ла Лиги и Бундеслиги. Футболист ранее выступал в Испании в составе каталонского «Эспаньола» и «Сельты».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Мартина три гола и две результативные передачи в чемпионате Германии в 17 матчах. Сам игрок пока не определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Аарон Мартин
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БАЙЕР Л МАЙНЦ
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