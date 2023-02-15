Аарон Мартин покинет «Майнц» в конце сезона

Левый защитник «Майнца» Аарон Мартин покинет свою команду в конце сезона на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец дал окончательный отказ продлевать свой контракт с немецким клубом.

Если верить источнику, в конце сезона Мартина постараются приобрести некоторые клубы из Ла Лиги и Бундеслиги. Футболист ранее выступал в Испании в составе каталонского «Эспаньола» и «Сельты».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Мартина три гола и две результативные передачи в чемпионате Германии в 17 матчах. Сам игрок пока не определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры.