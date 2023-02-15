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Чемпионат Германии. Бундеслига

В новом контракте Инкапье с «Байером» нет суммы отступных

15 Февраля 2023 • 12:53 Комментировать
Байер Л
...
Майнц
19.02 21:30

Защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье недавно продлил свой контракт с «фармацевтами». По информации от журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб не стал включать опцию выкупа в новое соглашение с 21-летним эквадорцем.

Отмечается, что следующим летом за Инкапье выстроится целая очередь из топ-клубов. Наиболее предметный интерес пока исходит со стороны лондонского «Тоттенхэма», который видит в эквадорце отличное усиление в центр обороны.

Напомним, к футболисту ранее также проявлял интерес петербургский «Зенит». Инкапье также способен сыграть на левом фланге обороны. На счету Пьеро один гол в 18 матчах нынешнего розыгрыше Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Пьеро Инкапье Байер
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