В новом контракте Инкапье с «Байером» нет суммы отступных

Защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье недавно продлил свой контракт с «фармацевтами». По информации от журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб не стал включать опцию выкупа в новое соглашение с 21-летним эквадорцем.

Отмечается, что следующим летом за Инкапье выстроится целая очередь из топ-клубов. Наиболее предметный интерес пока исходит со стороны лондонского «Тоттенхэма», который видит в эквадорце отличное усиление в центр обороны.

Напомним, к футболисту ранее также проявлял интерес петербургский «Зенит». Инкапье также способен сыграть на левом фланге обороны. На счету Пьеро один гол в 18 матчах нынешнего розыгрыше Бундеслиги.