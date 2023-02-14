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Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич: «Беллингем будет одним из лучших в мире в течение следующих десяти лет»

14 Февраля 2023 • 23:43 Комментировать
Боруссия Д
...
Герта
19.02 19:30

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился восторгом от таланта игрока своей команды Джуда Беллингема.

В свои 19 лет английский хавбек давно зарекомендовал себя в качестве лидера «шмелей», чем привлёк внимание со стороны многочисленных европейских топ-клубов.

«Джуд – выдающийся игрок, причём это проявляется не только на поле, но и за его пределами. Он очень голоден до побед, хочет постоянно развиваться, адаптироваться. Он будет одним из лучших футболистов мира в следующие десять лет. С ним и Декланом Райсом сборная Англии может долгие годы не беспокоиться за центр полузащиты», – заявил в интервью Telegraph наставник «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Англии Деклан Райс Эдин Терзич Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д ГЕРТА
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