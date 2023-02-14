Терзич: «Беллингем будет одним из лучших в мире в течение следующих десяти лет»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился восторгом от таланта игрока своей команды Джуда Беллингема.

В свои 19 лет английский хавбек давно зарекомендовал себя в качестве лидера «шмелей», чем привлёк внимание со стороны многочисленных европейских топ-клубов.

«Джуд – выдающийся игрок, причём это проявляется не только на поле, но и за его пределами. Он очень голоден до побед, хочет постоянно развиваться, адаптироваться. Он будет одним из лучших футболистов мира в следующие десять лет. С ним и Декланом Райсом сборная Англии может долгие годы не беспокоиться за центр полузащиты», – заявил в интервью Telegraph наставник «Боруссии».