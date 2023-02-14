Коман высказался о матче против «ПСЖ»

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман высказался о предстоящей встрече с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«У нас три подряд победы, команда подходит к матчу в Париже в прекрасном настроении. Иногда у всех бывают непростые периоды. В матче с «ПСЖ» возможно все, ведь это Лига чемпионов. Но я рассчитываю на то, мы сможем показать себя с лучшей стороны, как в последних играх», - приводятся слова Кингсли в социальных сетях.

Первый матч противостояния состоится сегодня, 14 февраля, на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.