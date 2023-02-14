Матуиди оценил трансфер Канселу в «Баварию»

Экс-полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Блез Матуиди поделился мнением о защитнике Жоау Канселу, перешедшем в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити».

«Я давно не видел такого универсального футболиста, как Жоау. Ни капли не удивлен тем, чего он добился в качестве игрока «Манчестер Сити». Аренда в «Баварию»? Это отличная сделка для мюнхенского клуба», - передает слова француза Bayern&Germany.

Напомним, что аренда 28-летнего португальца в немецком гранде рассчитана до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость Канселу оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.